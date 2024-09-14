Про це станом на 14 вересня повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Натомість в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

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"В Чорному морі 16 ворожих кораблів, 7 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні", — ідеться у повідомленні.

У Середземному морі перебуває 5 російських кораблів, з яких чотири є носіями "Калібрів" загальним залпом до 24 ракет.



Росія вивели у море ракетоносії / Інфографіка ВМС ЗСУ

Військові додали, що за добу прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 3 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

Вперше за довгий час

Останніми місяцями Росія виводила до 4 – 5 кораблів у Чорне море. Ще вчора 13 вересня у Чорному морі було 4 кораблі, які є носіям ракет.

Востаннє понад 10 кораблів, попередньо, виводили на початку лютого 2024.