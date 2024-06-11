Защита времен Первой мировой: как работают российские боновые заграждения

Силы украинской разведки 6 июня ликвидировали российский корабль "Сатурн" во временно оккупированном Крыму. Боновые заграждения – не критическое препятствие.

Боновые заграждения – это огромные буйки, на которых натянуты металлические тросы, чтобы надводные судна не могли проникнуть в акваторию, которая охраняется. Это 24 Каналу отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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"Это еще с Первой мировой такое средство защиты, наши морские дроны продемонстрировали. Но научились они реально раньше. Действовали таким образом. Это как кумулятивный заряд. Первый пробивает, второй заходит в пробитое отверстие и там уже уничтожает все, что должно быть уничтожено. Поэтому вряд ли это такое критическое препятствие", – объяснил он.

Баржи в районе Керченского моста

Павел Лакийчук отметил, что баржи в районе Керченского моста – не новинка оккупантов. В 2023 году они также устанавливали баржи с отражателями. Зимой они все пошли на дно. А сейчас россияне подтянули туда новую партию барж.

Это затрудняет работу морских дронов. Одно дело – прорвать боновое заграждение, тросы перерезать, разорвать. Потопить баржу – это более сложная задача.

Если даже атаковать баржу, чтобы она пошла на дно, она будет еще некоторое время тонуть. Для прорыва обороны нужно определенное время. Ничего, придумаем другой способ. На самом деле если внимательно посмотреть, то баржи выполняют функции тех же бочек, потому что между ними тоже боновые заграждения натянуты. Я думаю, прорвать такую сеть тоже будет возможно,

– сказал он.

Поражение "Сатурна" в Крыму: главное