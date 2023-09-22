В эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала, как действует российский флот в Черном море на фоне успешных атак наших защитников, передает 24 Канал.

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Россияне прикрывают корабли гражданскими судами

Захватчики продолжают скрываться за гражданским судоходством.

Тот же смотровой райончик, который они образовали недалеко от Керчинского пролива якобы для осмотра гражданских судов, является фактической буферной зоной, где они накапливают гражданские суда, чтобы иметь такое заграждение. Как они всегда пользуются гражданским населением, так и гражданским судоходством,

– подчеркнула Гуменюк.

Добавила, что корабли и катера Черноморского флота России, пограничной службы, курсируют в направлении от восточного побережья Крыма до Новороссийска. Агрессор многое перевозит туда. В частности, большие десантные корабли передислоцированы в Новороссийском направлении.

Бухты Севастопольская и другие крымские порты уже не так уютны для россиян. Они их очень редко используют, тяготеют к Новороссийской базе,

– отметила руководитель пресс-центра.

Корабельная группировка развернута в количестве 9 единиц в Черном море, одна – разоблачает надводную обстановку в Азовском. Ракетоносителей среди них нет.

Агрессор продолжает пытаться максимально давить на гражданское население. Так, в Крыму оккупанты снова усилили поиски лояльно настроенных к Украине граждан. Кроме того, проводят агитацию и убеждения в силах противовоздушной обороны. Также занятия по порядку скрывания и действиям в случае воздушной тревоги.

В то же время, на Левобережье россияне продолжают формировать отряды терробороны из местного населения, потому что собственных резервов им не хватает. Оккупанты пытаются подтягивать с оккупированного полуострова то, что может им помочь. В частности, технику и личный состав. Однако, логистические пути для них усложнены, движение замедлено.

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