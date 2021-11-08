В Черновцах бешеная белка покусала людей: две улицы города – на карантине
8 ноября 2021 , 11:43Читати новину українською
Источник:Черновицкий городской совет
В преддверии белка покусала 2 жителей Черновцов. У животного подтвердили бешенство, поэтому две улицы города от 8 ноября будут находиться под карантином.
Белка искусала людей 7 ноября. Поэтому власти Черновцов вынуждены были ввести ограничительные меры.
Узнайте больше День борьбы с бешенством животных: почему брикеты с самолетов, – это не 5g и не коронавирус
Белка искусала людей в Черновцах
У белки, которая искусала двух человек, обнаружили бешенство,
– сообщили в горсовете.
В связи с этим случаем на улице Первомайскую и в переулке Топоривский ввели карантинные ограничения. Кроме того, в зону риска попали улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко.
Из-за карантина предпримут следующие действия:
- обследование и прививка животных с близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства;
- вынужденная дезинфекция в районе отлова и передержки белки (конный двор).
Что касается белки, то спасти животное не удалось. Пострадавшие проходят курс иммунизации от бешенства.
Что такое бешенство
Это острое инфекционное заболевание животных и человека, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Характеризуется развитием своеобразного энцефалита с стремительным повреждением центральной нервной системы. В случае промедления с оказанием квалифицированной медицинской помощи смерть неизбежна.