В Черновцах чиновники пришли в рестораны без COVID-сертификатов: их оштрафовали

В Черновцах правоохранители оштрафовали двух чиновников за отсутствие COVID-сертификатов. Председатель районного совета Черновцов вместе с несколькими депутатами и глава одного из департаметов посетили рестораны без документов, подтверждающих вакцинацию.

Нарушители отказались показать COVID-сертификаты по требованию правоохранителей. Об этом заявила заместитель председателя Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован.

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Чиновники являются противниками вакцинации

Во время проверки в одном из ресторанов Черновцов, полицейские и представители Госпродпотребслужбы попросили председателя районного совета Руслана Демницака и депутатов, которые были с ним, показать COVID-сертификаты. Однако чиновники отказались. Демницак, по словам Косован, даже начал звонить "кому надо", чтобы проверку закрыли.

В другом ресторане правоохранители хотели проверить COVID-сертификат у главы департамента урбанистики и архитектуры Черновицкого горсовета Андрея Тимофийчука. Однако он, как и чиновники из районного Совета, такого документа не имел.

По словам Анжелы Косован, чиновники и не собираются вакцинироваться, хотя и должны были это делать одними из первых.

Это люди, которые должны были первыми вакцинироваться и показать собственным примером свою сознательность,

– заявила Косован.

Всего в тот день стражи порядка и Госпродпотребслужба провели 41 проверку и составили 4 протокола. Посетителей без соответствующих сертификатов обнаружили в 3 заведениях.

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Во Львове начали вакцинацию детей в возрасте от 12 лет. Однако перед прививкой их обязательно должен осмотреть врач.

За пребывание в заведениях без COVID-сертификатов в Украине предусмотрено наказание в виде штрафа от 17 000 до 34 000 для граждан и от 34 000 до 170 000 для должностных лиц.