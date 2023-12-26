В Черновцах люди в военной форме ударили прикладом мужчину: видео из соцсетей

В сети появилось видео с Черновцами. На нем видно, как люди в военной форме следовали за мужчиной и когда он начал размахивать руками, его ударили прикладом автомата.

В сети предполагают, что это работники ТЦК и СП пытались вручить повестку мужчине. Однако пока это не подтвержденная информация. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно об инциденте

На кадрах видно, как мужчины в военной форме бежит за гражданским, который от них убегает. Когда они догнали беглеца, тот делает движение в сторону мужчины в форме, который стоит справа. Тот, в свою очередь, бьет его по руке прикладом автомата.

В Черновцах ударили мужчину примером: видео

Все обстоятельства и чем закончилась эта погоня – пока неизвестно.

Редакция 24 Канала обратилась за комментарием в черновицкий областной ТЦК и СП для прояснения ситуации.

Кто может вручать повестки в Украине

Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо ранее подчеркнул, что вручение повесток разрешено там, где это не запрещено. По его словам, оповещение может происходить на улице и в общественных заведениях, если их владельцы это позволили.

Меры по оповещению осуществляются представителями органов местной власти. В частности, их могут выдавать представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), руководители предприятий всех форм собственности, представители ЖЭКов и ОСМД, а также поселковые председатели, старосты и представители территориальных общин.

Кроме этого, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает предоставить такие полномочия полиции.

Кроме этого, военнообязанных планируют оповещать по электронной почте или электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.