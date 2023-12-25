Важно помнить, что вручение повесток в общественных местах не запрещено. Тот факт, что часто мужчины игнорируют обновление военно-учетных данных в ТЦК способствует тому, что повестки все чаще вручают именно таким образом.

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Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо четко объяснил, какие законные способы вручения повесток.

Кто может вручать повестки

Прежде всего следует понимать, что мероприятия по оповещению осуществляются представителями органов местной власти. Это могут быть:

представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП),

руководители предприятий всех форм собственности,

представители ЖЭКов и ОСМД,

а также поселковые головы, старосты и представители территориальных общин.

"Это именно те лица, которые могут вручать повестки военнообязанным для того, чтобы они явились в свой ТЦК и СП для прохождения медицинской комиссии и уточнения своих военно-учетных данных", – отметил Владимир Фитьо.

Если повестка в почтовом ящике

На вопрос от журналистов о том, допустим ли, и главное, законный ли вбрасывание повесток в почтовые ящики или, например, всовывание этих повесток в двери квартир, представитель Сухопутных войск отметил, что это на самом деле ни к чему не обязывает мужчину.

В то же время он подчеркнул, что это в случае, если гражданин сознательный и обновил свои данные.

Это уведомление о том, что мужчине следует обратиться в свой ТЦК и СП. То есть, по каким-то причинам лица, которые должны ему вручить повестку, его не застали дома. И таким образом этот человек просто проинформирован, – объяснил он.

Фитьо также добавил, что в принципе мужчину эту повестку может просто проигнорировать, потому что ее нужно вручать лично в руки.

"Если человек таким образом не избегает обновления своих военно-учетных данных или мобилизации — то он, конечно, после того, как увидит, что у него такая повестка, появится в свой ТЦК и СП и обновит свои данные, более того, если у человека есть какие-то законные причины получения отсрочки", – добавил он.

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