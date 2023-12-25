Важливо пам'ятати, що вручення повісток у громадських місцях не є забороненим. Той факт, що зачасту чоловіки ігнорують оновлення військово-облікових даних у ТЦК сприяє тому, що повістки усе частіше вручають саме у такий спосіб.

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Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо чітко пояснив, які законні способи вручення повісток.

Хто може вручати повістки

Передусім потрібно розуміти, що заходи з оповіщення здійснюються представниками органів місцевої влади. Це можуть бути:

представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП),

керівники підприємств усіх форм власності,

представники ЖЕКів та ОСББ,

а також селищні голови, старости і представники територіальних громад.

"Це саме ті особи, які можуть вручати повістки військовозобов'язаним для того, щоби вони з'явилися в свій ТЦК та СП для проходження медичної комісії та уточнення своїх військово-облікових даних", – зазначив Володимир Фітьо.

Якщо повістка у поштовій скриньці

На запитання від журналістів про те, чи допустиме і головне законне вкидання повісток у поштові скриньки або, наприклад, всування цих повісток у двері квартир, представник Сухопутних військ зазначив, що це насправді ні до чого не зобов'язує чоловіка.

Водночас він наголосив, що це у випадку, якщо громадянин – свідомий і оновив свої дані.

Це оповіщення про те, що чоловіку варто звернутися до свого ТЦК та СП. Тобто, з якихось причин особи, які мали йому вручити повістку, його не застали вдома. І в такий спосіб цю людину просто проінформували, – пояснив він.

Фітьо також додав, що в принципі чоловік цю повістку може просто проігнорувати, тому що її треба вручати особисто у руки.

"Якщо людина в такий спосіб не уникає оновлення своїх військово-облікових даних чи мобілізації – то вона, звичайно, після того, як побачить, що в нього є така повістка, з'явиться у свій ТЦК та СП і оновить свої дані, ба більше, якщо у людини є якісь законні причини на отримання відстрочки", – додав він.

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