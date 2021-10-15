В Черновцах людям не понравился флаг УПА на фасаде школы: директор получила жалобу

В Черновцах на фасаде лицея №5 "Орияна" накануне Дня защитников и защитниц повесили красно-черный флаг. Однако это не понравилось некоторым горожанам, поэтому они пожаловались на директора школы.

Так, директор Галина Абрамюк получила жалобу относительно флага УПА. Теперь она должна давать официальные объяснения управлению.

Важно 46% украинцев положительно относятся к признанию воинов УПА борцами за независимость

Женщина возмутилась, поскольку не нарушала закона.

Разве красно-черный флаг не является флагом национального достоинства?.. Разве не принято решение местными властями об использовании на государственных учреждениях наряду с государственным и такого флага? Вот такие реалии. Страшный враг не тот, что перед глазами, а тот, что за плечами,

– написала женщина.

Что нужно знать о флаге УПА

Красно-черный флаг – это знамя национально-освободительной борьбы украинского народа. Это был флаг Украинской повстанческой армии. Черный цвет флага символизирует украинскую землю, а красный – кровь, пролитую за государство.

Решение Черновицкого облсовета

В мае 2018 Черновицкий областной совет определил порядок использования красно-черного флага на территории региона.

Согласно решению облсовета, флаг вывешивают на здания государственных учреждений в даты, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы. Например, 1 января – день рождения Степана Бандеры или 14 октября – день создания УПА.

Текст поста Галины Абрамьюк: