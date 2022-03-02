В Черновцах, Одессе и Кропивницком объявили воздушную тревогу. Населению приказали занять места в хранилищах.

Об этом сообщили местные ОГА, передает 24 канал.

Важно Зеленский назвал ужасающий результат для России за дни войны в Украине

Если включили сирены, нужно:

включить радиоприемник и телевизор, чтобы своевременно слышать распоряжение местных властей;

подготовить медицинскую аптечку, документы (паспорт, свидетельство о рождении детей, документы об образовании, пенсионное удостоверение, военный билет и т.п.), деньги, средства связи, запас пищи и воды, предметы личной гигиены;

выключить в доме/квартире газ, водоснабжение, электричество, закрыть окна в квартире и уплотнить их;

укрыться в ближайшем укрытии.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!