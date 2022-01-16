В Черновцах произошел взрыв в доме: пострадали люди
16 января 2022 , 21:20Читати новину українською
Источник:"Молодий буковинець"
В Черновцах в жилом доме взорвался газ. Согласно предварительным сообщениям, двое людей пострадали.
Взрыв прогремел ориентировочно в 19:17 16 января. Известно, что он случился на улице Шептицкого 15.
К теме В многоэтажке Донецкой области произошел взрыв газа
В Черновцах в жилом доме взорвался газ
Газ взорвался на третьем этаже дома. Есть пострадавшие, их, по предварительным данным, двое,
– говорится в сообщении.
Информацию об инциденте изданию подтвердила патрульная полиция. Предварительно известно, что:
- правоохранители обеспечивают охрану;
- на месте работает скорая помощь и пожарные;
- эвакуировали всех жильцов дома.
В Черновцах произошел взрыв в доме / Фото патрульной полиции
По данным "Суспільного", в больницу доставили мужчину и женщину с ожогами лица и рук. Об этом изданию рассказали в приемном отделении больницы скорой помощи.
Коротко о последних печальных инцидентах из-за взрыва газа
- 10 января в городе Дружковка Донецкой области произошел взрыв газа. Он загорелся в квартире на 9 этаже. Спасатели вытащили из задымленной квартиры одного человека. Его передали медикам.
- 7 января в Китае произошел взрыв газа из-за утечки вещества. Известно, что обрушилась столовая и по меньшей мере 10 человек погибли.
- 3 января в Мукачево, на Закарпатье, в доме директора местного телеканала "М-Студио" Владимира Шубца произошел пожар. Предварительная причина возгорания – взрыв газового котла. К счастью, люди не пострадали.
Мощный взрыв на Николаевщине: есть погибший – смотрите видео