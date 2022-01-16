В Черновцах произошел взрыв в доме: пострадали люди

В Черновцах в жилом доме взорвался газ. Согласно предварительным сообщениям, двое людей пострадали.

Взрыв прогремел ориентировочно в 19:17 16 января. Известно, что он случился на улице Шептицкого 15.

К теме В многоэтажке Донецкой области произошел взрыв газа

В Черновцах в жилом доме взорвался газ

Газ взорвался на третьем этаже дома. Есть пострадавшие, их, по предварительным данным, двое,

– говорится в сообщении.

Информацию об инциденте изданию подтвердила патрульная полиция. Предварительно известно, что:

правоохранители обеспечивают охрану;

на месте работает скорая помощь и пожарные;

эвакуировали всех жильцов дома.

В Черновцах произошел взрыв в доме / Фото патрульной полиции

По данным "Суспільного", в больницу доставили мужчину и женщину с ожогами лица и рук. Об этом изданию рассказали в приемном отделении больницы скорой помощи.

Коротко о последних печальных инцидентах из-за взрыва газа

Мощный взрыв на Николаевщине: есть погибший – смотрите видео