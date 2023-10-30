В Черновцах в доме взорвался газ: есть пострадавшие
Источник:ГСЧС
В одном из 8-квартирных домов в Черновцах 30 октября произошел несчастный случай. Так, на одном из этажей произошел взрыв газа.
В результате этого инцидента травмировались два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Интересно Обслуживание газовых труб: кто ответственен за их исправную работу
Что известно об утечке газа в Черновцах
В ГСЧС отметили, что утечка газа произошла на первом этаже 8-квартирного жилого дома в Черновцах. Впоследствии очевидцы услышали взрыв, после чего сообщили об этом спасателям.
По прибытии на место инцидента спасатели эвакуировали пострадавших в результате взрыва газа. Этих людей передали медикам, которые сейчас заботятся о них и оказывают оперативную помощь.
Кроме того, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям напомнили правила, которые нужно соблюдать при обращении с газом.
В частности, в случае появления запаха газа в частном доме или квартире следует:
- немедленно прекратить использование газовых приборов;
- не разжигать огня, не включать и не выключать электроосвещение;
- перекрыть краны к/на газовых приборах;
- проветрить помещение;
- вызвать аварийную службу по номерам 104, покинув помещение.
Напоследок в службе призывали беречь себя, своих близких и нашу страну.
Ранее мощный взрыв газа произошел в многоэтажке в Полтаве
- В Полтаве 6 августа в многоэтажном доме произошла утечка газа. После этого там слышали взрыв, о чем сразу сообщили экстренные службы.
- Впоследствии стало известно, что взрыв произошел на 3 этаже девятиэтажного дома. Из-за взрыва пострадали 3 человека. Работникам ДСНС удалось спасти 7 человек, 2 человека из которых имели инвалидность.
- В результате взрыва газа повреждены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел инцидент и перекрытие между 2-м, 3-м и 4-м этажами. Также выбило окна и повредило некоторые квартиры в жилом здании.
- На месте происшествия работали 8 единиц техники и 33 спасателя. Далее стало известно, что работа по ликвидации последствий взрыва была завершена, а причина инцидента еще устанавливается.