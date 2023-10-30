В Черновцах в доме взорвался газ: есть пострадавшие

В одном из 8-квартирных домов в Черновцах 30 октября произошел несчастный случай. Так, на одном из этажей произошел взрыв газа.

В результате этого инцидента травмировались два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Что известно об утечке газа в Черновцах

В ГСЧС отметили, что утечка газа произошла на первом этаже 8-квартирного жилого дома в Черновцах. Впоследствии очевидцы услышали взрыв, после чего сообщили об этом спасателям.

По прибытии на место инцидента спасатели эвакуировали пострадавших в результате взрыва газа. Этих людей передали медикам, которые сейчас заботятся о них и оказывают оперативную помощь.

Кроме того, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям напомнили правила, которые нужно соблюдать при обращении с газом.

В частности, в случае появления запаха газа в частном доме или квартире следует:

немедленно прекратить использование газовых приборов;

не разжигать огня, не включать и не выключать электроосвещение;

перекрыть краны к/на газовых приборах;

проветрить помещение;

вызвать аварийную службу по номерам 104, покинув помещение.

Напоследок в службе призывали беречь себя, своих близких и нашу страну.

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