В Черновцах протестуют дворники: под горсоветом произошла потасовка

В Черновцах уже второй день подряд митингуют дворники фирмы "Порядок в доме-11". Они требуют не расторгать с ними договор по уборке улиц в городе.

С этими требованиями дворники пришли на сессию горсовета Черновцов, однако перед входом в ратушу их уже ждали правоохранители.

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Депутаты трех фракций пытались провести нескольких дворников в сессионный зал. Из-за этого и возник конфликт с правоохранителями и даже произошла потасовка. Дворников поддерживают представители:

"Команды Михайлишина",

"Родного города",

"Народного контроля".

Сессию горсовета Черновцов заблокировали

Уже второй раз депутаты не могут начать заседание Черновицкого горсовета из-за протестов дворников. Ранее депутаты оппозиции вырывали шнуры из компьютеров и отбирали карточки у других депутатов.

Избранники трех вышеперечисленных фракций не позволяли начать сессию горсовета, пока в сессионный зал не пустят дворников "Порядка в доме 11".



Под ратушей дежурят правоохранители / Фото "Суспільного"

В конце концов, 5 представителей от "Порядка в доме 11" таки попали в сессионный зал, но заседание по состоянию на 10:30 еще не началось. Тем временем большинство дворников остаются на улице. С собой они принесли плакаты с надписями: "Хотим работать!".

Как рассказал начальник отдела охраны общественного порядка Сергей Антонюк, правоохранители пришли на сессию, потому что 23 сентября заседание было сорвано. Также полиция получила жалобы от депутатов об избиении.

Детали конфликта