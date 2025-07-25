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24 Канал Новости Украины Терроризировал школы и детсады: в Черновцах ИТ-специалист рассылал фейковые письма о взрывчатке
25 июля, 22:03
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Терроризировал школы и детсады: в Черновцах ИТ-специалист рассылал фейковые письма о взрывчатке

Полина Буянова
Основні тези
  • В Черновцах ИТ-специалиста приговорили к полутора годам заключения за рассылку фейковых сообщений о взрывчатках в школах и детских садах.
  • По словам правоохранителей, мужчина прибегнул к таким действиям, чтобы перевести учебные заведения на дистанционный формат обучения.

В Черновцах к полутора годам заключения приговорили специалиста информационных технологий одного из местных учебных заведений. Мужчина рассылал фейковые сообщения о взрывчатке в школах и детских садах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области.

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Какой приговор суд вынес ИТ-специалисту?

По словам правоохранителей, 26-летний ИТ-специалист в течение нескольких месяцев терроризировал школы и детские сады Черновцов ложными сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах.

Таким образом он создавал панику и "срывал" учебный процесс.

На место оперативно прибывали взрывотехники, кинологи и представители других спецслужб. К счастью, ни разу опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружили, 
сообщили в прокуратуре.

Впоследствии выяснилось, что мужчина пошел на такой шаг, чтобы перевести учебные заведения на дистанционный формат обучения.

Шевченковский районный суд Черновцов признал местного жителя виновным в распространении ложных сообщений об угрозе безопасности и назначил ему наказание в виде полтора года лишения свободы.

Кроме этого, мужчина должен возместить более 10 тысяч гривен убытков, нанесенных его действиями.