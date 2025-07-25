Терроризировал школы и детсады: в Черновцах ИТ-специалист рассылал фейковые письма о взрывчатке

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Черновицкой области.

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По словам правоохранителей, 26-летний ИТ-специалист в течение нескольких месяцев терроризировал школы и детские сады Черновцов ложными сообщениями о якобы заложенных взрывных устройствах.

Таким образом он создавал панику и "срывал" учебный процесс.

На место оперативно прибывали взрывотехники, кинологи и представители других спецслужб. К счастью, ни разу опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружили,

– сообщили в прокуратуре.

Впоследствии выяснилось, что мужчина пошел на такой шаг, чтобы перевести учебные заведения на дистанционный формат обучения.

Шевченковский районный суд Черновцов признал местного жителя виновным в распространении ложных сообщений об угрозе безопасности и назначил ему наказание в виде полтора года лишения свободы.

Кроме этого, мужчина должен возместить более 10 тысяч гривен убытков, нанесенных его действиями.