В Черновцах таксист ударил отверткой в живот пассажира

2 ноября 2021 , 13:30
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Источник:

Нацполиция

В Черновцах таксист ударил отверткой в живот пассажира. Это случилось, когда подозреваемый был на работе и перевозил нетрезвого мужчину.

После содеянного таксист скрылся с места происшествия. Об этом рассказали в полиции.

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В Черновцах таксист ударил отверткой своего пассажира и скрылся

К правоохранителям 1 ноября поступило сообщение, что на одной из улиц города 59-летний черновчанин получил проникающее ранение. Полиция сразу поехала на место преступления.

Правоохранители, проведя первоочередные оперативные мероприятия, выяснили, –  во время движения в такси между нетрезвым пассажиром и водителем возник словесный спор, который перерос в драку. В процессе конфликта водитель такси нанес отверткой пассажиру колотое ранение в живот,
 –  рассказали в ведомстве.

После преступления мужчина скрылся с места происшествия, однако полиция нашла 61-летнего жителя Черновцов. Впоследствии правоохранители:

  • задержали мужчину;
  • изъяли у него вещественное доказательство, указывающее на непосредственную причастность к преступлению.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Полиция решает вопрос о сообщении ему подозрения относительно умышленного тяжкого телесного повреждения.

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Автор: Діана Квасневська