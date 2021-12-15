В Черновцах водителя снегоуборочной машины поймали в нетрезвом состоянии

В Черновцах произошло сразу 2 досадных случая на коммунальном предприятии "МиськШЕП". Один из их водителей управлял снегоуборочной техникой в нетрезвом состоянии, а другой – совершил ДТП и скрылся.

Как сказал руководитель "МиськШЕПа" Владимир Урсулян, против обоих водителей уже начали служебные расследования.

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По словам чиновника, авария произошла на улице Кошевого в понедельник вечером. Об этом инциденте Урсуляну стало известно из сообщения владелицы пострадавшего авто в Фейсбуке.

В частности, женщина написала, что неизвестное транспортное средство (вероятно, снегоуборочная машина) повредило ее машину, а после этой аварии водитель, который ее совершил, скрылся с места происшествия.

Водитель снегоуборочной машины повредил авто / Фото из фейсбука "Стопхам Буковина"

По словам Урсуляна, пострадавшая женщина обратилась с соответствующей жалобой к руководству "МиськШЕПа".

Мы не можем на 100% утверждать, что это наш работник. Наш водитель, с которым мы общались, утверждает, что ничего подобного не было. Но мы максимально открыты к сотрудничеству с полицией. У нас есть вся информация с GPS-трекеров служебных машин. Поэтому впоследствии мы сможем понять, проезжал ли в то время наш работник, или нет,

– сказал Урсулян.

В то же время, говорит руководитель "МиськШЕПа", в тот же вечер правоохранители задержали другого водителя этого предприятия в состоянии алкогольного опьянения.

"На место ДТП, где пострадала машина женщины, прибыла полиция. Когда оформляли происшествие, другой наш служебный транспорт проезжал рядом. Полицейский хотел его остановить, но водитель отказался тормозить и проехал. Как выяснилось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По нему составили протокол", – рассказал чиновник.

Руководитель "МиськШЕПа" добавил, что на предприятии работает медицинский работник, который каждое утро проводит медосмотр всех водителей. Однако теперь здесь будет введен еще и медицинский осмотр работников по завершению рабочего дня.

Оба водителя сейчас отстранены от работы. В то же время чиновник заверил, что руководство "МиськШЕПа" не будет покрывать своих работников в случае похожих случаев.

Заметим, что в Черновцах правоохранители остановили пьяного водителя Range Rover. Уровень алкоголя в крови мужчины составил 5,0 промилле. Это – относительно смертельная доза.