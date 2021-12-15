Як сказав керівник "МіськШЕПу" Володимир Урсулян, проти обох водіїв вже розпочали службові розслідування.

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За словами посадовця, автопригода сталася на вулиці Кошового у понеділок ввечері. Про цей інцидент Урсуляну стало відомо із допису власниці постраждалого авто у фейсбуці.

Зокрема, жінка написала, що невідомий транспортний засіб (ймовірно снігоприбиральна машина) пошкодив її автівку, а після цієї аварії водій, який її спричинив, втік з місця події.

Водій снігоприбиральної машини пошкодив авто / Фото з фейсбуку "Стопхам Буковина"

За словами Урсуляна, постраждала жінка звернулась із відповідною скаргою до керівництва "МіськШЕПу".

Ми не можемо на 100% стверджувати, що це наш працівник.Наш водій, з яким ми спілкувалися, стверджує, що нічого подібного не було. Але ми максимально відкриті до співпраці з поліцією. У нас є вся інформація з GPS-трекерів службових машин. Тому згодом ми зможемо зрозуміти, чи проїжджав у той час наш працівник, чи ні,

– сказав Урсулян.

Водночас, каже керівник "МіськШЕПу", того ж вечора правоохоронці затримали іншого водія цього підприємства у стані алкогольного сп'яніння.

"На місце ДТП, де постраждала автівка жінки, прибула поліція. Коли оформляли пригоду, інший наш службовий транспорт проїжджав поруч. Поліцейський хотів його зупинити, але водій відмовився гальмувати і проїхав. Як з'ясувалося, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо нього склали протокол", – розповів посадовець.

Керівник "МіськШЕПу" додав, що на підприємстві працює медичний працівник, який щоранку проводить медогляд усіх водіїв. Проте тепер тут буде запроваджено ще й медичний огляд працівників по завершенню робочого дня.

Зверніть увагу! Обидва водії нині відсторонені від роботи. Водночас посадовець запевнив, що керівництво "МіськШЕПу" не буде покривати своїх працівників у разі схожих випадків.

Зауважимо, що у Чернівцях правоохоронці зупинили п'яного водія Range Rover. Рівень алкоголю у крові чоловіка становив 5,0 проміле. Це – відносно смертельна доза.