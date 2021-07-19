Выпали из багажника авто

На момент дорожно-транспортного происшествия они ехали в грузовом отсеке машины. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Буковины Диана Козлова в комментарии "Суспільному".

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По информации правоохранителей, водитель перевозил 47-летнего и 43-летнего пассажиров.

Заезжая на кольцо "Годылов", один из мужчин открыл дверь и на повороте оба выпали из машины.

В полиции добавили, что один из пассажиров погиб на месте, а другого госпитализировали.

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