Випали з багажника авто

На момент дорожньо-транспортної пригоди вони їхали у вантажному відсіку машини. Про це повідомила речниця Нацполіції Буковини Діана Козлова у коментарі "Суспільному".

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За інформацією правоохоронців, водій перевозив 47-річного та 43-річного пасажирів.

Заїжджаючи на кільце "Годилів", один із чоловіків відчинив двері та на повороті обидва випали з машини.

У поліції додали, що один із пасажирів загинув на місці події, а іншого госпіталізували.

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