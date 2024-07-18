Ищут уже 3 сутки: на Днестре исчез 17-летний парень

В Черновицкой области 3-й день ищут несовершеннолетнего парня. Пропавший ушел под воду на реке Днестр.

Инцидент произошел 16 июля. В областном управлении ГСЧС рассказали детали.

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На Буковине третий день продолжаются поиски 17-летнего парня

Происшествие произошло 16 июля в селе Комаровцы Кельменецкой территориальной общины Днестровского района.

В среду, 17 июля, спасатели совместно с правоохранителями обследовали водоем, берег реки и прилегающую территорию. Так, во время поисков обследовали более 10 километров вдоль русла Днестра и прибрежной зоны.

Сегодня утром поисковые мероприятия возобновили. Отмечается, что к поискам привлечено 16 чрезвычайников, 4 единицы техники, 2 плавсредства.

По состоянию на утро 18 июля сообщалось о том, что поисковые мероприятия продолжаются. Пропавшего 17-летнего парня пока не нашли.