В Черновицкой области перевернулась легковушка: водитель и двое детей в тяжелом состоянии

9 января 2022 , 15:44
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Источник:

Нацполиция

На Буковине легковой автомобиль Volkswagen Passat взлетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадала водитель, 2-летний ребенок и двое подростков.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в субботу, 8 января, в селе Магала Черновицкого района.

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Прибыв на место аварии, полицейские предварительно установили, что 29-летняя местная жительница не справилась с управлением автомобилем Volkswagen Passat и допустила опрокидывание в кювет,
– отметили правоохранители.

Пострадавшие в ДТП в тяжелом состоянии

В результате аварии пострадали четыре человека. Женщину, ее 2-летнюю дочь и 15-летнего парня госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один подросток, которому 16 лет, получил травмы средней тяжести.

В полиции добавили, что сведения о ДТП внесли в ЕРДР по признакам статьи о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.


На Буковине перевернулся легковой автомобиль / Фото Нацполиции

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Автор: Олег Васьків