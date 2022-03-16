Черные запорожцы на Киевщине уничтожили колонну артиллерии оккупантов: мощное видео

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили колонну вражеской артиллерии, которая обстреливала мирные города и села Киевщины.

Украинские военные отправили захватчиков туда, где им и место – вслед за российским кораблем. Видео точной работы наших славных Черных запорожцев появилось в сети.

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На кадрах видно, как пылает разгромленная российская техника. И согласитесь, на это можно смотреть вечно. Теперь у рашистов будет гораздо меньше средств для артобстрела населенных пунктов Киевщины.

Черные запорожцы уничтожили колонну вражеской артиллерии: смотрите видео

Отметим, что 72 ОМБр надежно удерживает оборону Киевщины. Ранее запорожцам удалось отбить атаку десятков вражеских танков. А двое бойцов бригады продемонстрировали большое мастерство, уничтожив 4 машины оккупантов.

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