Москва "тонет" в нефтяном дожде: в соцсетях публикуют кадры после атаки дронов на Москву

Жители подмосковной Балашихи сообщили о необычных чёрных осадках после масштабной атаки беспилотников на Московскую область. В сети публикуют фото и видео последствий, которые связывают с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе.

"24 Канал" собрал всю известную информацию об осадках, образовавшихся в результате удара по Московскому НПЗ.

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Что известно о "черном дожде", прошедшем в Московском регионе?

Инцидент произошел после ночной атаки 18 июня, которую называют одной из самых масштабных для российской столицы. Основной целью удара, по сообщениям, стал нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни.

Последствия удара по Московскому НПЗ для жителей региона: смотрите видео

После попаданий на территории предприятия вспыхнул пожар, а над Москвой и окрестностями поднялись густые облака черного дыма. Именно с этим местные жители связывают появление темных осадков в некоторых районах Подмосковья.

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По имеющейся информации, в результате атаки повреждения получили не только промышленные объекты, но и жилые дома и другая инфраструктура. Российские источники также сообщают как минимум о 17 пострадавших в Московской области.

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Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку на Москву 18 июня, заявив, что Украина и в дальнейшем будет отвечать на российские удары. По его словам, если Кремль не стремится к завершению войны и продолжает обстрелы украинских городов, ответ будет "сильным и справедливым". Глава государства напомнил о российском ударе по Киево-Печерской лавре 15 июня и подчеркнул, что Украина не собирается молча наблюдать за атаками на свою территорию.