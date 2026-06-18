24 Канал зібрав все, що відомо про опади внаслідок удару по Московському НПЗ.

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Що відомо про "чорний дощ", який пройшов у Московському регіоні?

Інцидент стався після нічної атаки 18 червня, яку називають однією з наймасштабніших для російської столиці. Основною ціллю удару, за повідомленнями, став нафтопереробний завод у районі Капотня.

Наслідки удару по Московському НПЗ для жителів регіону: дивіться відео

Після влучань на території підприємства спалахнула пожежа, а над Москвою та околицями піднялися густі хмари чорного диму. Саме з цим місцеві жителі пов’язують появу темних опадів у деяких районах Підмосков'я.

У Підмосков'ї випав "чорний дощ": дивіться відео

За наявною інформацією, внаслідок атаки пошкодження отримали не лише промислові об'єкти, а й житлові будинки та інша інфраструктура. Російські джерела також повідомляють щонайменше про 17 постраждалих у Московській області.

Над регіоном чорні хмари з яких ллє "чорний дощ": дивіться відео

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву 18 червня, заявивши, що Україна й надалі відповідатиме на російські удари. За його словами, якщо Кремль не прагне завершення війни та продовжує обстріли українських міст, відповідь буде "сильною і справедливою". Глава держави нагадав про російський удар по Києво-Печерській лаврі 15 червня та наголосив, що Україна не збирається мовчки спостерігати за атаками на свою територію.