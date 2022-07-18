Черный дым, пламя и взрывы: в оккупированной Новой Каховке "беда" на позициях оккупантов

В Новой Каховке на оккупированной части Херсонской области прогремели взрывы под утро 18 июля. Также в месте, где позиции оккупантов, поднялось большое облако черного дыма.

Об этом начали сообщать местные жители после 5 часов утра. Они указали, что там нанесли удар по складу боеприпасов.

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Взрывы в Каховке доносились до Херсона

На видео, которые обнародовали в сети, слышно несколько взрывов на 10 секунд. Поэтому, вероятно, боезапас вражеских войск продолжает детонировать. Это далеко не первый случай уничтожения оккупантов в Каховке. На этот раз традиционно уже слышали взрывы даже жители оккупированного Херсона.



Небо над Новой Каховкой утром 18 июля / Фото из соцсетей

Предыдущее уничтожение складов в городе было 11 июля. Тогда взрывы начались поздним вечером. После этого боезапас продолжал "взлетать" в разные стороны еще больше часа. Однако пожар не могли потушить практически до утра следующего дня.

В то же время российские пропагандисты еще раз придумали ерунду, которая превратилась в мем. Они начали тиражировать фейк о том, что якобы там "детонировала селитра".



Дым на месте взорванного склада россиян в Каховке / Фото из соцсетей

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