Следователи ГБР обнаружили "черный ящик" истребителя, разбившегося в Одесской области

В ходе расследования крушения боевого самолета во время выполнения задания на юге Украины было получено важное доказательство. Специалисты уже приступили к сложной работе по восстановлению данных бортового самописца, чтобы воссоздать подробности последних минут полета.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, сотрудники ведомства обнаружили бортовой самописец истребителя, который 10 августа 2026 года разбился в Березовском районе Одесской области.

"Черный ящик" получил термические повреждения в результате пожара, поэтому сейчас специалисты работают над его восстановлением и считыванием данных о последних минутах полета.

В настоящее время следствие рассматривает несколько версий причин авиационного происшествия, однако ни одна из них пока не подтверждена окончательно. Расследование дела находится под личным контролем директора ГБР.

Мы приложим все необходимые усилия, чтобы объективно и максимально полно установить причины этого авиационного происшествия. Следствие должно дать четкий ответ, что именно произошло во время выполнения боевого задания и какие факторы к этому привели. Ни одна из версий не будет отвергнута без тщательной проверки,

– Алексей Сухачев.

Что еще известно об этом инциденте?

В Березовском районе Одесской области 10 августа разбился истребитель МиГ-29. Сотрудники ГБР расследуют инцидент.

После падения истребителя следственно-оперативная группа ГБР немедленно прибыла на место происшествия и всю ночь собирала доказательства. Правоохранители осмотрели территорию, изъяли обломки самолета, опросили свидетелей и военных.

Воздушные силы ВСУ потеряли связь с самолетом, когда тот выполнял боевую задачу по перехвату вражеских целей.

На борту произошла нештатная ситуация, из-за которой летчик был вынужден катапультироваться. Пилота успешно эвакуировали и доставили в больницу на обследование.