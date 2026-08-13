Як повідомили в Державному бюро розслідувань, працівники відомства розшукали бортовий реєстратор винищувача, який 10 серпня 2026 року впав у Березівському районі Одеської області.

"Чорна скринька" зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі, тому зараз фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту.

Наразі слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події, однак жодна з них поки не є остаточно підтвердженою. Розслідування справи перебуває під особистим контролем Директора ДБР.

Ми докладемо всіх необхідних зусиль, щоб об'єктивно та максимально повно встановити причини цієї авіаційної події. Слідство має дати чітку відповідь, що саме сталося під час виконання бойового завдання і які фактори до цього призвели. Жодна з версій не буде відкинута без ретельної перевірки,

– Олексій Сухачов.