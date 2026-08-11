ГБР возбудило уголовное дело по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло за собой катастрофу.
Что известно о расследовании авиакатастрофы в Одесской области?
После падения истребителя следственно-оперативная группа ГБР сразу прибыла на место происшествия и всю ночь собирала доказательства.
Правоохранители осмотрели территорию, изъяли обломки самолета, опросили свидетелей и военных.
Сейчас идут поиски бортового регистратора – так называемого "черного ящика". Данные с него помогут установить, что произошло в последние минуты полета и определить предварительные причины аварии.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что истребитель выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников. Однако в ходе операции произошла нештатная ситуация, в результате чего самолет загорелся и пилот потерял управление, но успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает.
Обломки разбитого самолета в Одесской области / Фото ГБР
Напомним, 29 июля Украина потеряла истребитель F-16.
Воздушные силы ВСУ утратили связь с самолетом, когда он выполнял боевую задачу по перехвату вражеских целей. На борту произошла внештатная ситуация, из-за которой летчик был вынужден катапультироваться. Пилота успешно эвакуировали и доставили в больницу на обследование.