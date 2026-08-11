ГБР возбудило уголовное дело по факту нарушения правил полетов или подготовки к ним, а также правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло за собой катастрофу.

Что известно о расследовании авиакатастрофы в Одесской области?

После падения истребителя следственно-оперативная группа ГБР сразу прибыла на место происшествия и всю ночь собирала доказательства.

Правоохранители осмотрели территорию, изъяли обломки самолета, опросили свидетелей и военных.

Сейчас идут поиски бортового регистратора – так называемого "черного ящика". Данные с него помогут установить, что произошло в последние минуты полета и определить предварительные причины аварии.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что истребитель выполнял боевое задание по уничтожению вражеских беспилотников. Однако в ходе операции произошла нештатная ситуация, в результате чего самолет загорелся и пилот потерял управление, но успел катапультироваться. Его жизни ничего не угрожает.

Обломки разбитого самолета в Одесской области / Фото ГБР

Напомним, 29 июля Украина потеряла истребитель F-16.

Воздушные силы ВСУ утратили связь с самолетом, когда он выполнял боевую задачу по перехвату вражеских целей. На борту произошла внештатная ситуация, из-за которой летчик был вынужден катапультироваться. Пилота успешно эвакуировали и доставили в больницу на обследование.