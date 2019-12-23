Чешский университет обозначил Крым частью России в своем исследовании
В Чехии в Центре исследований геополитики и политической географии Пражского университета изобразили на карте оккупированный Крым тем же цветом, что и Российскую Федерацию.
Об этом свидетельствует сообщение центра в фейсбуке.
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Отметим, что карту с "российским" Крымом разместили в исследовании по количеству потребления алкоголя в разных странах.
Инфографика Чешского университета с "российским" Крымом
Крым обозначали российской территорией и раньше
- Известное американское издание The New York Times в одном из материалов опубликовало карту Украины без Крыма.
- Известная британская газета The Guardian опубликовала фото, сделанное в аннексированном Крыму, и назвала полуостров российским. Снимок сделал фотограф российского ТАСС Сергей Малгавко.
- За 5 лет оккупации похожие случаи фиксируют за рубежом. Например, Google Maps на территории России показывает Крым российским. В Италии тоже напечатали карты, на которых Крым – не украинский.
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