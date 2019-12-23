Чеський університет позначив Крим частиною Росії у своєму дослідженні
У Чехії в Центрі досліджень геополітики та політичної географії Празького університету зобразили на мапі окупований Крим тим же кольором, що й Російську Федерацію.
Зазначимо, що мапу з "російським" Кримом розмістили у дослідженні щодо кількості споживання алкоголю у різних країнах. Про це свідчить допис центру у фейсбуці.
До теми: Угорський телеканал назвав Крим російським: відео
Інфографіка Чеського університету із "російським" Кримом
Крим позначали російською територією і раніше
- Відоме американське видання The New York Times в одному з матеріалів опублікувало карту України без Криму.
- Відома британська газета The Guardian опублікувала фото, зроблене в анексованому Криму, і назвала півострів російським. Знімок зробив фотограф російського ТАСС Сергій Малгавко.
- За 5 років окупації схожі випадки фіксують за кордоном. Наприклад, Google Maps на території Росії показує Крим російським. В Італії теж надрукували карти, на яких Крим – не український.
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