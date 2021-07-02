Чехия требует компенсации за взрывы во Врбетице: чешского посла вызвали в МИД России
Источник:РБК
Посла Чехии в России вызвали в российский МИД. Витезслава Пивоньку будут допрашивать из-за требований Праги к Москве заплатить компенсации за взрывы на военных складах, которые унесли жизни 2 человек.
О таком решении российского дипведомства сообщила его представительница Мария Захарова. В Москве говорят, что предложение Праги – неприемлемо.
К теме Чехия выставила России счет за взрывы во Врбетице: в Москве нахамили в ответ
Россия говорит, что Чехия "запуталась в версиях"
Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за какие-то факты,
– сказала Захарова.
Отметим, что чехи требуют от россиян более чем в 30,5 миллиона долларов за взрывы в Врбетице. Эти деньги планируют распределить между муниципалитетами. Остальное передадут отдельным гражданам.
Читайте также Премьер Чехии уверен, что Россия причастна к взрывам в Врбетице
Коротко о взрывах во Врбетице:
- В 2014 году в Врбетице произошли взрывы на военных складах.
- Погибли два человека. Также произошло значительное повреждение инфраструктуры.
- В Чехии заявили, что к взрывам причастны сотрудники российских спецслужб.
- Из-за этого Прага выслала ряд представителей российского посольства. В Москве пошли на аналогичный шаг.