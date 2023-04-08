Избранницей украинского защитника стала Ольга Кравчук. Она и опубликовала момент с церемонии, сообщает 24 Канал.

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"Чоткий паца" одружився

Як повідомляють у соцмережі, церемонія реєстрацію шлюбу Івана Мартинова та Ольги Кравчук відбулася у місті Деражні, що у Хмельницькій області.

"…кохаю безмежно…",

– написала вона під одним з відео.

Церемонія у РАЦСі: дивіться відео

В 2014 году Иван Мартынов стал известен благодаря своим словам "это реально мерзость". Тогда у него взяли комментарий относительно курса доллара и цен на маршрутки на улицах Ровно. Видео со своеобразным интервью довольно быстро стало популярным, а фраза "это мерзость" стала мемной и популярна в сети до сих пор. К тому времени имя парня никто не знал, поэтому его называли "Четкий паца из Ровно". Это прозвище так и закрепилось за ним.

Как Иван Мартынов стал мемом: смотрите видео

"Четкий паца" защищает Украину на Востоке