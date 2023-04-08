Избранницей украинского защитника стала Ольга Кравчук. Она и опубликовала момент с церемонии, сообщает 24 Канал.
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"Чоткий паца" одружився
Як повідомляють у соцмережі, церемонія реєстрацію шлюбу Івана Мартинова та Ольги Кравчук відбулася у місті Деражні, що у Хмельницькій області.
"…кохаю безмежно…",
– написала вона під одним з відео.
Церемонія у РАЦСі: дивіться відео
В 2014 году Иван Мартынов стал известен благодаря своим словам "это реально мерзость". Тогда у него взяли комментарий относительно курса доллара и цен на маршрутки на улицах Ровно. Видео со своеобразным интервью довольно быстро стало популярным, а фраза "это мерзость" стала мемной и популярна в сети до сих пор. К тому времени имя парня никто не знал, поэтому его называли "Четкий паца из Ровно". Это прозвище так и закрепилось за ним.
Как Иван Мартынов стал мемом: смотрите видео
"Четкий паца" защищает Украину на Востоке
- С началом полномасштабного вторжения России украинцы встали на защиту своей страны от захватчиков. В ряды ВСУ пошел и "Четкий паца из Ровно". До этого он уже был на контракт с Вооруженными силами Украины. Там он прослужил пять лет в составе добровольческого батальона.
- Теперь Иван Мартынов защищает страну в составе 68-й отдельной егерской бригады на Востоке.
- В марте Герой дал интервью, в котором рассказал подробности об участии в АТО и службе во время полномасштабного вторжения. Как вспомнил Мартынов, уже 24 февраля 2022 года он прибыл в военкомат., чтобы оградить страну от оккупантов.