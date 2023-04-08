Обраницею українського захисника стала Ольга Кравчук. Саме вона й опублікувала момент з церемонії, повідомляє 24 Канал.
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"Чоткий паца" одружився
Як повідомляють у соцмережі, церемонія реєстрацію шлюбу відбулася у місті Деражні, що у Хмельницькій області.
"…кохаю безмежно…",
– написала вона під одним з відео.
Церемонія у РАЦСі: дивіться відео
У 2014 році Іван Мартинов став відомим завдяки своїм словам "це реально мєрзость". У нього взяли коментар щодо курсу долара та цін на маршрутки на вулицях міста Рівне. Відео зі своєрідним інтерв’ю досить швидко стало популярним, а фраза "це мєрзость" стала мемною. На той час ім'я хлопця ніхто не знав, тому його називали "Чоткий паца з Рівного".
Як Іван Мартинов став мемом: дивіться відео
"Чоткий паца" боронить Україну на Сході
- З початком повномасштабного вторгнення Росії українці стали на захист своєї країни. До лав ЗСУ пішов і "Чоткий паца з Рівного". До цього він вже був на контракт зі Збройними Силами України. Там він прослужив 5 років у складі добровольчого батальйону.
- Зараз Іван Мартинов боронить країну у складі 68-ї окремої єгерської бригади на Сході.
- У березні Герой дав інтерв'ю, у якому розповів подробиці про участь в АТО та службу під час повномасштабного вторгнення. Як згадав Мартинов, уже 24 лютого 2022 року він прибув до військкомату, аби захистити країну від окупантів.