Четверо человек погибли под завалами: оккупанты снова обстреливают Харьковщину
Источник:ГСЧС
Российские захватчики снова обстреляли Харьковщину. За сутки 10 июня из-под завалов вытащили тела 4 человека.
Мирные жители погибли при ударе по Чкаловской общине. Они вместе находились в доме. Об этом рассказали в ГСЧС.
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Погибли 4 человека из-за "прилета" в частный дом
После еще одного прилета на территорию Чкаловской общины произошло разрушение строительных конструкций частного дома, где погибли сразу 4 человека. Спасатели помогли достать их тела из-под завалов,
– говорится в сообщении.
Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов добавляет , что трагедия произошла в селе Коробочкино Чугуевского района. В частный дом влетел русский снаряд. Среди погибших 2 мужчин и 2 женщин.
Еще 1 человек в Коробочкином ранен. Также пострадали 2 человека в городе Дергачи, 1 – в селе Печенеги и еще 2 – в поселке Малиновка.
Последствия вражеских обстрелов Харьковщины / Фото ГСЧС
Кратко о ситуации в Харьковской области 10 июня
Всего за минувшие сутки спасатели совершили 59 оперативных выездов, из которых:
- на ликвидацию пожаров – 41, среди них 13 – вызваны обстрелами;
- 1 раз – для проведения аварийно-спасательных работ;
- 4 раза – в помощь коммунальным службам;
- 7 раз – для оказания помощи населению;
- 6 раз – другие выезды.
Пожар, вызванный вражескими обстрелами, произошел в Киевском районе Харькова и Чугуевском и Харьковском районах области.
В результате возгораний есть поврежденные жилые дома, хозяйственные постройки, производственные здания, легковые автомобили. В частности, на территории Чкаловской общины, вражеский снаряд попал в состав одного из сельскохозяйственных обществ. Огонь, к счастью, потушили.
Днем 10 июня российские кафиры массово обстреляли жилой район Дергачев. Случилось сразу 4 пожара в частных домах, в результате чего 2 человека получили ранения.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток ликвидировали 15 вражеских боеприпасов.