Четверо детей и двое взрослых угорели в Винницкой области, – ГСЧС

В Винницкой области в четверг, 18 ноября, погибли 4 детей и 2 взрослых. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратилась к родителям с просьбой не оставлять маленьких детей без присмотра. А также – с раннего детства рассказать им основные правила безопасности.

Заметьте За сутки 6 львовян отравились угарным газом, среди пострадавших есть дети

Пожары в жилом секторе продолжают забирать жизни людей. Самое страшное, что жертвами беспощадного огня становятся дети,

– говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели вспомнили трагедию на Хмельнитчине. Вечером 17 ноября огонь унес жизни 4 детей. В ГСЧС отметили, что выезд на ликвидацию этого пожара был особенно трагичным.

Пожар на Хмельнитчине: главное

Трагедия произошла 17 ноября около 20:30.

Пожар вспыхнул в частном жилом доме в селе Медисовка (Хмельницкий район).

Жертвами стали 4 детей: 2015 – 2021 годов рождения.

Пламя сумели потушить еще до прибытия спасателей. Огонь успел уничтожить вещи домашнего обихода на площади 5 метров квадратных.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.