Четвертая волна мобилизации в Украине: что это и кто подлежит призыву

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она проходит в четыре волны, во время которых призывают граждан на службу.

Многие украинцы интересуются, что такое четвертая волна мобилизации и кого могут призвать. Кстати, стало известно, что делать, если мобилизовали на службу с нарушениями.

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Какие волны мобилизации

Первая волна – оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих младше 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии.

Вторая волна – бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь.

Третья волна – мобилизационный резерв. Офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.

Четвертая волна – так называемый публичный резерв. Призываются все граждане Украины, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Что такое четвертая волна мобилизации

15 марта в Украине стартовала вторая волна мобилизации. 15 августа Рада проголосовала за продление общей мобилизации на 90 дней – до 21 ноября этого года.

Как рассказал адвокат Иван Либерман, четвертая волна мобилизации возникает с целью доукомплектования войска. Впрочем, это не значит, что будут набирать просто людей с улицы. Например, артиллеристам нужны наводчики, поэтому будут призывать тех, кто хорошо разбирается в географии или топографии.

Когда в армии понимают, что им не хватает людей определенных профессий, они будут призывать только тех, кто сможет удовлетворить этот недокомплект. Это и есть четвертая волна.

По словам адвоката, сейчас в Украине нет проблем с количеством военных и желающих, которые стремятся воевать. Он подчеркнул, что во время четвертой волны мобилизации не будут набирать многие люди, например, в подразделения десанта, ведь их хватает.

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