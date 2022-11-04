Четвертая волна мобилизации в Украине: что это и кто подлежит призыву
Источник:Факты ICTV
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Она проходит в четыре волны, во время которых призывают граждан на службу.
Многие украинцы интересуются, что такое четвертая волна мобилизации и кого могут призвать. Кстати, стало известно, что делать, если мобилизовали на службу с нарушениями.
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Какие волны мобилизации
- Первая волна – оперативный резерв. Речь идет о бывших военнослужащих младше 40 лет, имеющих боевой опыт и отслуживших в армии.
- Вторая волна – бывшие военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту и не попали в первую очередь.
- Третья волна – мобилизационный резерв. Офицеры запаса и военнообязанные, окончившие военные кафедры университетов.
- Четвертая волна – так называемый публичный резерв. Призываются все граждане Украины, не имеющие ограничений по возрасту и состоянию здоровья.
Что такое четвертая волна мобилизации
Как рассказал адвокат Иван Либерман, четвертая волна мобилизации возникает с целью доукомплектования войска. Впрочем, это не значит, что будут набирать просто людей с улицы. Например, артиллеристам нужны наводчики, поэтому будут призывать тех, кто хорошо разбирается в географии или топографии.
Когда в армии понимают, что им не хватает людей определенных профессий, они будут призывать только тех, кто сможет удовлетворить этот недокомплект. Это и есть четвертая волна.
По словам адвоката, сейчас в Украине нет проблем с количеством военных и желающих, которые стремятся воевать. Он подчеркнул, что во время четвертой волны мобилизации не будут набирать многие люди, например, в подразделения десанта, ведь их хватает.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Поскольку в Украине объявлено военное положение и продолжается мобилизация, повестки сейчас вручают в разных местах. Где и кто имеет право вручать повестки читайте в материале.
- Граждан Украины предупредили об уголовной ответственности за уклонение от службы. Многих интересует вопрос, могут ли лишить свободы за неявку по повестке.
- Кстати, мужчины призывного возраста во время военного положения не могут выезжать за границу, но есть исключения.
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