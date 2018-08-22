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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Четвертый подозреваемый в нападении на Гандзюк раскаялся в причастности к преступлению

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В Херсонском городском суде завершилось заседание в отношении четвертого подозреваемого по делу нападения на Екатерину Гандзюк. Суд проходил в закрытом режиме, так захотел сам подозреваемый и его адвокат.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала Марина Савченко.

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Подозревается 28-летний Вячеслав Вишневский, уроженец Хмельницкой области, действующий боец ​​5-го батальона "ДУК". Интересно, что до того, как было принято решение о закрытом режиме заседания, и журналистов попросили выйти, адвокат Вишневского заявила, что ее подзащитный свою вину признал полностью и раскаялся в причастности к совершению преступления.

Также, по словам этого адвоката, роль Вячеслава Вишневского в кислотном нападении весьма незначительна. Возможно, этим объясняется и мера предосторожности, которую ему избрал суд. В отличие от других подозреваемых, этому назначили 2 месяца пребывания под домашним арестом с ношением электронного браслета. Неизвестно, где именно будет этот арест, так как этот мужчина не местный, то есть жить он будет, вероятно, не в Херсоне. Однако адрес назван судьей не был.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Теги: Новости Украины Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Судьи Новости Херсона
Источник: 24 канал
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