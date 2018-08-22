Четвертий підозрюваний у нападі на Гандзюк розкаявся в причетності до злочину, – адвокат

У Херсонському міському суді завершилося засідання відносно четвертого підозрюваного у справі нападу на Катерину Гандзюк. Суд відбувався у закритому режимі, так захотів сам підозрюваний та його адвокат.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу Марина Савченко.

Читайте також: Напад на Гандзюк: Новікова відпустили з-під варти

Підозрюється 28-річний В'ячеслав Вишневський, уродженець Хмельниччини, діючий боєць 5-го батальйону "ДУК". Цікаво, що до того, як було ухвалено рішення про закритий режим засідання, і журналістів попросили вийти, адвокат Вишневського заявила, що її підзахисний свою вину визнав повністю і розкаявся у причетності до скоєння злочину.

Також за словами цього адвоката, роль В'ячеслава Вишневського у кислотному нападі досить незначна. Можливо, цим пояснюється і запобіжний захід, який йому обрав суд. На відміну від інших підозрюваних, цьому призначили 2 місяці перебування під домашнім арештом з носінням електронного браслету. Невідомо, де саме буде цей арешт, тому що цей чоловік не місцевий, тобто житиме він, певно, не в Херсоні. Проте адреса названа суддею не була.

ХРОНІКА ПОДІЙ