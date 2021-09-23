Четыре автомобиля смяло от удара: в масштабном ДТП на трассе Киев – Чоп погибла пассажирка
Источник:Нацполиция
В Ровненской области произошло масштабное ДТП с участием двух легковушек, грузовика и микроавтобуса. В результате столкновения одна пассажирка погибла на месте, еще трех человек – госпитализировали.
Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг, 23 сентября, около 14:30 на автодороге Киев – Чоп в селе Белая Криница Ровненской области.
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Масштабное ДТП на трассе Киев-Чоп
Правоохранители сообщили, что столкнулись две легковушки, грузовик и микроавтобус.
В результате ДТП смертельные травмы получила пассажирка одного из легковых автомобилей. Еще трех человек доставили в больницу,
– отметили в полиции.
В ГСЧС добавили, что в аварию попали:
- Citroen Jumper;
- Toyota RAV4;
- BMW;
- грузовой автомобиль.
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП / Фото Нацполиции, ГСЧС