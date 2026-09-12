12 сентября четыре баллистические ракеты попали в производственную площадку металлургического комбината "Запорожсталь", что входит в группу Метинвест.

Последствия обстрела и состояние раненых

В результате вражеской атаки четверо сотрудников получили ранения, а само предприятие подверглось серьезным разрушениям.

Вражеские ракеты повредили основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, а также энергосистему, сети и логистическую инфраструктуру.

Трое пострадавших рабочих были госпитализированы с травмами средней степени тяжести, еще один после оказания медицинской помощи остался ликвидировать последствия обстрела.

Окончательно оценить масштабы разрушений пока невозможно, но предварительно мы квалифицируем повреждения как критические, – отметил операционный директор группы Метинвест Александр Мироненко.

Более серьезных жертв и техногенной аварии удалось избежать благодаря тому, что после предыдущих атак комбинат временно остановил работу, а количество персонала на территории было минимальным.

Напомним, что в результате предыдущего баллистического удара по предприятию погибли семь работников, еще 21 человек был ранен.

Систематический террор против промышленности

Это уже третий обстрел комбината за последний месяц – оккупанты целенаправленно наносят удары по одним и тем же производственным мощностям. Кроме того, в начале сентября россияне полностью разрушили комбинат "Каметсталь" в Каменском.

Также в эту же ночь под вражеским ударом оказался комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог", где в результате попадания погиб рабочий.