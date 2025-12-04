Четыре неизвестных дрона следили за самолетом Зеленского на пути в Ирландию, –СМИ

Вечером в понедельник, 1 декабря, на маршруте самолета президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию зафиксировали четыре неизвестных дрона. К тому же они нарушили запрет на полеты в воздушном пространстве страны.

Ирландские Вооруженные силы приняли решение не сбивать беспилотники. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные ирландского портала The Journal.

Что известно о дронах, которые летели рядом с президентским бортом?

По данным источника, четыре беспилотника военного типа приблизились к району аэропорта Дублина около 23:00. Именно в это время должен был пролетать самолет с Зеленским. Однако из-за того, что борт приземлился раньше запланированного времени, столкновения с дронами удалось избежать.

После этого подозрительные БпЛА направились в сторону военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно разместили неподалеку Дублина.

Спецслужбы установили, что дроны были запущены с северо-востока Дублина и находились в воздухе до двух часов. Пока неизвестно, кто их запустил, с какой целью и где они находятся сейчас. По оценке ирландских служб безопасности, беспилотники были большими, дорогими и имели конкретно военное назначение. Так, инцидент классифицировали как гибридную атаку.

По информации The Journal, после происшествия во вторник состоялось срочное совещание с участием высшего руководства Ирландии. Для минимизации рисков во время полета Зеленского самолет совершил специальный взлет из Дублина.

Заметим, что в столице Ирландии Дублине президент Украины принимал участие в двусторонних переговорах с премьером страны Микхолом Мартином и открытии Ирландско-украинского экономического форума. Кроме того, он провел встречи с президентом Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел Хелен Макинти.

