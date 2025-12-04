Четыре неизвестных дрона следили за самолетом Зеленского на пути в Ирландию, –СМИ
- Военные беспилотники приблизились к самолету Владимира Зеленского.
- Ирландские спецслужбы классифицировали инцидент как гибридную атаку.
Вечером в понедельник, 1 декабря, на маршруте самолета президента Украины Владимира Зеленского в Ирландию зафиксировали четыре неизвестных дрона. К тому же они нарушили запрет на полеты в воздушном пространстве страны.
Ирландские Вооруженные силы приняли решение не сбивать беспилотники. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные ирландского портала The Journal.
Актуально Зеленский в Дублине встретился с премьер-министром Ирландии
Что известно о дронах, которые летели рядом с президентским бортом?
По данным источника, четыре беспилотника военного типа приблизились к району аэропорта Дублина около 23:00. Именно в это время должен был пролетать самолет с Зеленским. Однако из-за того, что борт приземлился раньше запланированного времени, столкновения с дронами удалось избежать.
После этого подозрительные БпЛА направились в сторону военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно разместили неподалеку Дублина.
Спецслужбы установили, что дроны были запущены с северо-востока Дублина и находились в воздухе до двух часов. Пока неизвестно, кто их запустил, с какой целью и где они находятся сейчас. По оценке ирландских служб безопасности, беспилотники были большими, дорогими и имели конкретно военное назначение. Так, инцидент классифицировали как гибридную атаку.
По информации The Journal, после происшествия во вторник состоялось срочное совещание с участием высшего руководства Ирландии. Для минимизации рисков во время полета Зеленского самолет совершил специальный взлет из Дублина.
Заметим, что в столице Ирландии Дублине президент Украины принимал участие в двусторонних переговорах с премьером страны Микхолом Мартином и открытии Ирландско-украинского экономического форума. Кроме того, он провел встречи с президентом Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел Хелен Макинти.
Что известно о других инцидентах с неизвестными дронами в небе Европы?
Над воздушным пространством стран НАТО регулярно фиксируют неизвестные беспилотники, вероятно российского происхождения. Полковник в отставке Джон Свит отметил, что российская ФСБ налаживает сложные цепи запуска, чтобы сделать невозможным установить прямую причастность Кремля к этим действиям.
Угроза таких дронов становится все более ощутимой для европейских государств. Так, вечером 6 ноября дроны зафиксировали вблизи аэропорта Гетеборг-Ландветтер в южной Швеции.
А в октябре неизвестные беспилотные летательные аппараты были замечены над Испанией. Они, вероятно, могли быть тайно доставлены в европейские страны для дальнейшего использования.