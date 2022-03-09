Четырехлапых не оставляют в беде: трогательные фото и видео эвакуации

Эвакуация в Киевской области продолжается. Колонны из населенных пунктов, где ведутся активные бои с оккупантами, продолжают прибывать, а эвакуированных людей становится больше.

Среди тех, кто уже покинул родительский дом немало семей с детьми, а также тех, кто вывез с собой четырехлапых друзей. Об этом сообщает глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

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На его телеграмм-канале появились трогательные фото и видео, с которых видно, как бережно украинцы относятся к самым дорогим.

Как происходит эвакуация в Киевской области – видео телеграмм Алексей Кулеба

Как выглядит эвакуация из Киевской области / Фото телеграмм Алексей Кулеба / Киевская ОГА

Напомним, что, по словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, по состоянию на 16:00 из Киевщины удалось вывезти примерно 700 – 800 человек.

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