Серед тих, хто вже покинув рідну домівку, чимало сімей із дітьми, а також тих, хто вивіз із собою чотирилапих друзів. Про це повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

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На його телеграм-каналі з'явилися зворушливі фото та відео з яких видно, як бережно українці відносяться до найдорожчих.

Як відбувається евакуація на Київщині – відео з телеграму Олексія Кулеби

Як виглядає евакуація із Київської області / Фото телеграм Олексій Кулеба / Київська ОДА

Нагадаємо, що за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, станом на 16:00 із Київщини вдалося вивезти приблизно 700 – 800 людей.

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