Четырехлетняя Алиса из "Азовстали", которую оккупанты разлучили с мамой, сейчас в безопасности

В полной блокаде, без еды, воды и связи, на заводе "Азовсталь" оказались граждане Мариуполя. Одной из семей, столкнувшихся со зверствами россиян, стала семья девочки Алисы.

Маленькую четырехлетнюю Алису решисты разлучили с ее мамой. По информации Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, женщину отправили в "фильтрационный лагерь".

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Впрочем, сейчас ребенок находится в безопасности. Девочку Алису приютила работница Запорожской военной администрации. Теперь четырехлетняя жительница Мариуполя, которую удалось эвакуировать из "Азовстали", наконец в безопасности.

Родственников Алисы удалось отыскать

Кроме того, как сообщила Людмила Денисова, удалось найти родственников Алисы. В ближайшее время ребенка передадут родным на воспитание в безопасный регион Украины.

Денисова напомнила, что рашистские оккупанты грубо нарушают права украинских детей, гарантированные Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

Государственные органы Украины обратились в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину. Их призвали учесть все факты нарушений.

Что известно о девочке Алисе из Мариуполя

Ранее четырехлетняя Алиса просила эвакуировать ее из "Азовстали". Обращение девочки редакции 24 канала передали находившиеся вместе с ребенком защитники на заводе в Мариуполе.

Известно, что мама девочки, которую российские оккупанты сейчас держат в "фильтрационном лагере" – медик. Мать Алисы оказывала помощь раненым гражданским и военнослужащим на "Азовстали" на протяжении всей блокады предприятия.

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Блокада на "Азовстали": главные новости

Уже больше месяца Украина пытается договориться с Россией об эвакуации людей с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Там гражданские, дети и пенсионеры остались почти без воды и еды в полной блокаде.

Во время бомбардировки "Азовстали" 2 мая погибли две гражданские женщины. Позже из-под завалов достали около сотни граждан, среди которых пожилые люди и дети.

3 мая российские захватчики приступили к штурму завода, а уже 4 мая – прорвались на территорию завода.

Во время эвакуации мирных жителей Мариуполя 6 мая из "Азовстали" россияне убили 3 украинских защитников, а еще 6 получили ранения.

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