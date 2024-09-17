Надо ли достраивать Чигиринскую АЭС: что говорят в профильном подкомитете Рады

В 1985 году в Черкасской области начали строить Чигиринскую АЭС, однако через 4 года работы остановились под давлением общества. Сейчас Энергоатом заявил, что планирует возобновить строительство.

Однако на строительство уйдет не один год, и даже не 5. Поэтому целесообразнее достроить энергоблоки на тех станциях, которые уже введены в работу, говорится в материале 24 Канала.

К теме Строительство Чигиринской АЭС: почему станция стала "яблоком раздора" и реально ли ее построить

Есть ли смысл в возобновлении строительства Чигиринской АЭС

В августе 2024 года в Энергоатоме заявили, что планируют достроить Чигиринскую АЭС, работы на которой остановились в 1989 году. Председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что каждый энергоблок имеет свой срок эксплуатации. Если не происходит аварий, то работу можно продлить еще на 5 – 10 лет, но это не может продолжаться постоянно.

Рано или поздно каждый блок придется выводить из эксплуатации. Какой-то блок – за 5 лет, какой-то за 10. Строительство новой атомной электростанции может длиться от 8 до 10 лет. Такая ситуация – в Европе и США, так будет и в Украине. Пусть у нас даже немножко быстрее, 6 – 8 лет, но это достаточно длительное время,

– заявил Нагорняк.

Кроме того, на строительство необходимо выделить немалые ресурсы, поэтому Нагорняк считает целесообразным достроить энергоблоки к тем АЭС, которые сейчас работают. Например, 3 и 4 энергоблоки на Хмельницкой АЭС. Важно отметить, что 3-й энергоблок уже, по словам Энергоатома, достроен на 60 – 80%. Однако, чтобы его достроить, правительство должно принять соответствующий законопроект.

"Этот закон был внесен правительством в этом году, он прошел наш профильный комитет, документ рекомендовали принять в первом чтении, но пока его в зал парламента не вносят. В Раде есть как сторонники, так и критики достройки атомных энергоблоков. Сейчас 226 нужных голосов для одобрения нет. Продолжается работа с парламентариями, объясняется возможность принятия такого решения для того, чтобы Энергоатом имел законные основания достроить 3-й и 4-й энергоблоки. Ресурсы компании для этого появляются уже после поднятия тарифа на электроэнергию", – добавил нардеп.

Однако, пока вопрос строительства АЭС – это замкнутый круг, ведь нет согласованной сметы, а цена строительства остается неизвестной. Кроме того, у нардепов есть вопросы относительно прозрачности использования средств.