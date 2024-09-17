Однак на будівництво піде не один рік, і навіть не 5. Тому доцільніше добудувати енергоблоки на тих станціях, які вже введені у роботу, мовиться у матеріалі 24 Каналу.

До теми Будівництво Чигиринської АЕС: чому станція стала "яблуком розбрату" та чи реально її побудувати

Чи є сенс у відновлені будівництва Чигиринської АЕС

У серпні 2024 року в Енергоатомі заявили, що планують добудувати Чигиринську АЕС, роботи на якій зупинилися у 1989 році. Голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що кожен енергоблок має свій термін експлуатації. Якщо не стається аварій, то роботу можна продовжити ще на 5 – 10 років, але це не може тривати постійно.

Рано чи пізно кожен блок доведеться виводити з експлуатації. Якийсь блок – за 5 років, якийсь за 10. Будівництво нової атомної електростанції може тривати від 8 до 10 років. Така ситуація – в Європі та США, так буде і в Україні. Нехай у нас навіть трошки швидше, 6 – 8 років, але це досить тривалий час,

– заявив Нагорняк.

Окрім того, на будівництво необхідно виділити чималі ресурси, тому Нагорняк вважає доцільнішим добудувати енергоблоки до тих АЕС, які нині працюють. Наприклад, 3 і 4 енергоблоки на Хмельницькій АЕС. Важливо наголосити, що 3-й енергоблок вже, за словами Енергоатому, добудований на 60 – 80%. Однак, щоб його добудувати, уряд повинен ухвалити відповідний законопроєкт.

"Цей закон був внесений урядом цьогоріч, він пройшов наш профільний комітет, документ рекомендували схвалити у першому читанні, але поки що його до зали парламенту не вносять. У Раді є як прихильники, так і критики добудови атомних енергоблоків. Наразі 226 потрібних голосів для схвалення немає. Триває робота з парламентарями, пояснюється можливість прийняття такого рішення для того, аби Енергоатом мав законні підстави добудувати 3-й та 4-й енергоблоки. Ресурси компанії для цього з'являються вже після підняття тарифу на електроенергію", – додав нардеп.

Однак, наразі питання будівництва АЕС – це замкнене коло, адже немає погодженого кошторису, а ціна будівництва залишається невідомою. Окрім того, у нардепів є питання щодо прозорості використання коштів.