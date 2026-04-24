Оформил квартиру на тещу: у чиновника МВД хотят конфисковать 3,7 миллиона гривен
- Прокурор САП обратился в ВАКС с иском о конфискации активов чиновника МВД на сумму более 3,7 миллиона гривен, что значительно превышает его законные доходы.
- Активы включают квартиру в Харькове, оформленную на тещу чиновника, стоимостью более 3,9 миллиона гривен.
Прокурор САП обратился в ВАКС с иском о признании необоснованными активов руководителя одного из сервисных центров МВД на Харьковщине. Речь идет о сумме более 3,7 миллиона гривен, которую хотят взыскать в доход государства.
Об этом говорится на сайте НАПК.
Что известно дело чиновника СЦ МВД?
Следователи промониторили образ жизни чиновника после сообщения о коррупции от территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве.
Фигурант приобрел активы, стоимость которых значительно превышает его подтвержденные законные доходы. В частности, у него обнаружили квартиру в Харькове за более 3,9 миллиона гривен. Но оформлена она на тещу чиновника.
Установленная разница между стоимостью этого актива и законными доходами субъекта декларирования составляет более 3,7 миллиона гривен,
– отметили в НАПК.
Поэтому учитывая эти факты прокурор САП обратился в ВАКС с иском.
Справочно. Закон отмечает, что основанием для подачи иска о признании активов необоснованными является превышение их стоимости над законными доходами на более 1 505 250 гривен.
У экс-военкома Одесской области нашли элитные авто и квартиры на 50 миллионов. Речь идет об Аркадии Василькевиче. В центре скандала оказался также его сын, который до недавнего времени занимал руководящую должность в ТЦК.
А вот на Закарпатье председатель ВЛК организовал схему фиктивных отсрочек от мобилизации. Фигурант получал 6 тысяч долларов за каждую справку об "ограниченной пригодности". Всего у него нашли 11 миллионов гривен.
Собственно, как заметил в эфире 24 Канала политолог Валентин Гладких, коррупция в Украине препятствует возможности вступления в ЕС. Поэтому Украине пока предлагают "теневое членство".