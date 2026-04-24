Про це йдеться на сайті НАЗК.

Що відомо справу посадовця СЦ МВС?

Слідчі промоніторили спосіб життя посадовця після повідомлення про корупцію від територіального управління ДБР, розташованого у Полтаві.

Фігурант набув активи, вартість яких значно перевищує його підтверджені законні доходи. Зокрема, у нього виявили квартиру в Харкові за понад 3,9 мільйона гривень. Але оформлена вона на тещу посадовця.

Встановлена різниця між вартістю цього активу та законними доходами суб’єкта декларування становить понад 3,7 мільйона гривень,

– зазначили у НАЗК.

Тож з огляду на ці факти прокурор САП звернувся до ВАКС із позовом.

Довідково. Закон зазначає, що підставою для подання позову про визнання активів необґрунтованими є перевищення їхньої вартості над законними доходами на понад 1 505 250 гривень.

В ексвійськкома Одещини знайшли елітні авто та квартири на 50 мільйонів. Йдеться про Аркадія Василькевича. У центрі скандалу опинився також його син, який донедавна обіймав керівну посаду в ТЦК.

А от на Закарпатті голова ВЛК організував схему фіктивних відстрочок від мобілізації. Фігурант отримував 6 тисяч доларів за кожну довідку про "обмежену придатність". Загалом у нього знайшли 11 мільйонів гривень.

Власне, як зауважив в етері 24 Каналу політолог Валентин Гладких, корупція в Україні перешкоджає можливості вступу до ЄС. Через це Україні поки що пропонують "тіньове членство".