В подразделении служили футболисты: на Прикарпатье вынесли приговор должностному лицу ТЦК

В Ивано-Франковской области разоблачили командира роты охраны местного ТЦК. В его подразделении фиктивно проходили службу футболисты.

Калушский районный суд вынес приговор командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Правоохранители установили, что в его подразделении фиктивно проходили службу футболисты местного профессионального клуба.

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Обвиняемый раскаивался и вернул убытки

Кроме вышеупомянутых фактов, эти футболисты получили от государства почти 1,5 миллиона гривен материального обеспечения.

На службу было зачислено семь мужчин. Все они являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды. Ни один из них не появлялся на службу и не выполнял военных обязанностей.

Расследование Государственного бюро расследований завершилось в апреле 2024 года. Суд признал чиновника виновным в халатном отношении к военной службе.

Суд учел полное возмещение убытков и искреннее раскаяние обвиняемого и назначил ему штраф в размере 221 тысячи гривен.

На время проведения расследования его отстраняли от исполнения обязанностей. Также его перевели в другое подразделение.