Калуський районний суд виніс вирок командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці встановили, що у його підрозділі фіктивно проходили службу футболісти місцевого професійного клубу.

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Обвинувачений каявся та повернув збитки

Крім вищезгаданих фактів, ці футболісти отримали від держави майже 1,5 мільйона гривень матеріального забезпечення.

На службу було зараховано семеро чоловіків. Усі вони є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Жоден з них не з'являвся на службу та не виконував військових обов'язків.

Розслідування Державного бюро розслідувань завершилось у квітні 2024 року. Суд визнав посадовця винним у недбалому ставленні до військової служби.

Суд врахував повне відшкодування збитків та щире каяття обвинуваченого та призначив йому штраф у розмірі 221 тисячі гривень.

На час проведення розслідування його відсторонювали від виконання обов'язків. Також його перевели в інший підрозділ.